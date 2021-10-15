Tescilli üzümde bereketli hasat

ÇÜNGÜŞ, DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır'ın marka ürünlerinden Boğazkere üzümünde hasat başladı. Çüngüş ilçesinin en önemli geçim kaynağı olan bağcılık, "Boğazkere" üzümünün tescil belgesi almasıyla birlikte gelişti. Üretimin 6 bin tonu geçtiği bağlarda hasat telaşı yaşanıyor. Bağ bozumunda çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Deniz Yıldırım kaliteli üretim için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Haber : Diyarbakır İl Enformasyon

Üzümler olgunlaştı, Çüngüş bağlarında hasat başladı.

Diyarbakır'ın tescilli ürünlerinden Boğazkere üzümünde hasat telaşı başladı.

Bağ bozumuna katılan Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, ilçede bağcılığın çok eski dönemlere dayandığını söyledi.

Kaldırım; "Genel olarak İlçemiz sofralık, kurutmalık, şıralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi için son derece elverişli iklim ve toprak yapısına sahiptir. Ayrıca sahip olduğu iklim koşulları en erkenci çeşitlerden en geç olgunlaşana kadar, her olgunluk kademesindeki çeşitlerin yetiştiriciliğini de mümkün kılmaktadır. İlçede toplam bağcılık 9 bin 750 da alanda yapılmakta olup 2021 yılı verilerine göre toplam 6. 282 ton üzüm üretimi gerçekleşmiştir. İlçede terbiye şekli olarak tüm bağlarda "Serpene" yöresel terbiye şekli uygulanmaktadır. Yeni kurulan bağ alanlarında telli terbiye sistemleri de uygulanmaya başlanmış olup bu hususta üreticilerimiz teknik olarak desteklenmektedir. Çüngüş ilçesi ülkemizin en kaliteli şaraplık üzüm çeşitlerinden "Boğazkere" şaraplık üzüm çeşidinin orjin coğrafyası olup yörede ticari amaçlı "Boğazkere" bağları hakimdir. " dedi.

Bağcılığın gelişimi ve devamlılığı için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çüngüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım da, "Bağcılığın önemli merkezlerinden biri olan ilçemizde bağcılığın gelişimi ve devamlılığı için hastalık ve zararlılarla mücadele oldukça önemli. Bağlarda genel olarak "Külleme", "Mildiyo", " Ölü kol" "Salkım güvesi", "Trips", "Üvez", "Bağ uyuzu" hastalık ve zararlıları yaygın olarak görülmektedir. Son zamanlarda yaşanan mevsimsel değişiklikler nedeniyle hastalık ve zararlıları ile güneş yanıklığında artışlar görülmektedir. Bağ hastalıkları için ilaçlama yapılırken, zararlılar konusunda bağ entegre mücadele kapsamında popülasyon takibi yapılarak ilaçlama yapılmaktadır. Bakanlık ve İlçe Müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü "Entegre Mücadele Programı" kapsamında zararlı takibi yapılmaktadır. 2021 yılında toplam 10 çiftçinin bağında 100 dekar bağ alanında entegre bağ mücadelesi yapılmıştır. " şeklinde konuştu.

Kendine has lezzeti ve aromasıyla bilinen üzümleri üreticileri de severek tüketiyor. Üretici Hasan Yılmaz üzümlerinin Türkiye'deki fabrikalara gönderildiğini dile getirdi.

Bağ bozumu etkinliğinde İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Müdürü Deniz Yıldırım, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır da üreticilerle birlikte üzüm topladı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bu yıl 6 bin 282 ton üzüm üretimi gerçekleştirildi. diyarbakır boğazkere üzüm hasat bağ bozumu tarım ve orman

Habermetre - Son Dakika Haberleri