Temsilcimiz Armut 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması mücadeleleri bugün oynanan toplamda dokuz karşılaşmanın ardından sona erecek. Dört takımlı gruplardan oluşan tüm turnuvalarda oldukça nadir görülen dörtlü eşitlik durumu D grubunda yaşandı. Hem Mad Lions hem de Team Liquid'in grubun son gününde oynadıkları üç karşılaşmanın ikisini kazanması sebebiyle her takım 3G 3M ile sıralandı. Eşitlik bozma mücadelesinde LNG Esports'u yenerek çeyrek final biletini kapan temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions, yine herkesi şaşırttı. Bir sonraki maçta grup liderliğini almak için GEN karşısına çıkacaklar.

Eşitlik bozma mücadeleleri

Dörtlü eşitliğin sağlanması durumunda takımlar maçları kazanma sürelerine göre eşleştirildi. Böylelikle GEN - TL ve MAD - LNG arasında çeyrek final bileti kapacak takımları belirlemek için son maçlar oynandı. Team Liquid'i kendileri adına hiç de kolay olmayan bir maçta Bdd farkıyla mağlup etmeyi başaran GEN, D grubundan çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Böylelikle turnuvada mücadele eden dört Kore temsilcisi de (DWG, T1, HLE, GEN) son sekiz takım arasına adını yazdırdı.

MAD vs LNG

Seçim yasaklama ekranından rahat ettiği şampiyonları alarak çıkan MAD Lions, erken oyunda başarısızlıkla sonuçlanan iki kule altı denemesinin ardından kontrolü rakibine bırakmak zorunda kaldı. Aldığı her skordan sonra dönüş skoru veren MAD ekibi sürekli çete savaşlarına girmek istedi. Dakika 15'e gelindiğine iki skorlu Ryze ve dört skorlu Kennen, oyunun ileri aşaması için LNG'nin güvencesini oluşturdu. Üst koridora oldukça fazla yatırım yapan MAD Lions, hedeflediği baskıyı yaratamadı.

Orta oyundan itibaren Mad Lions'ın takım savaşı becerisi maçı dengeye getirdi. Dakika 42'ye kadar baron ve ejderler etrafındaki savaşlarla şekillenen oyunda kadim güçlendirmesini almayı başaran MAD, elde ettiği avantajla maçı kapatarak gruptan çıkmayı başardı.

Armut çeyrek finalde!

Bu sonuçla birlikte ilk defa bir Türk oyuncu, temsilcimiz Armut Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele edecek. Yalnızca MAD ekibi Avrupa bölgesini bir sonraki turda temsil edecek. LEC'e transfer olduğundan bu yana sürekli bir şekilde gelişmeye devam eden Armut, sonunda verdiği emeğin karşılığını aldı.

2021 Dünya Şampiyonası D grubunda günün sonuçları:

Grubun ilk iki gününde MAD ve TL'e kıyasla daha iyi görünen GEN ve LNG ekipleri bugün yalnızca birer galibiyet (tie-break hariç) alabildi. Mad Lions ise 1G 2M ile beklentilerin çok altında kaldığı ilk eleme aşamasının ardından final gününde TL ve LNG'ye karşı galip gelerek çeyrek final umutlarını yeşertti. Öte yandan Çin takımlarının ikinci eleme aşamasında yaşadığı performans düşüşü devam etti.

Kuzey Amerika takımları herkesin beklediğinin aksine oldukça iyi bir turnuva geçiriyor. Cloud9, 100 Thieves ve Team Liquid'in eşitlik bozma mücadeleleri dahil toplamda oynadığı yirmi karşılaşmadan %50'lik bir galibiyet oranı elde edildi. Her ne kadar çeyrek finallere yalnızca bir takım gönderebilse de NA bölgesinin yükselişi dikkat çekti.

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