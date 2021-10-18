TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - TBMM'nin Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

"Gaziantep- Diyarbakır Çalışma Ziyaretleri" kapsamında kente gelen Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Sözcüsü AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Oğuzeli ilçesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi ve Nar İşleme Tesisini gezdi.

Heyet burada sebze hasadı yaptı, istihdam edilen kadınlarla görüştü.

Çalık, gazetecilere, Komisyonun 4 aylık çalışma sürecinin sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çalık, "Ankara'da özellikle şiddet mağduru kadınlarımız için maruz kaldığı şiddet sonrası izlenecek yola istinaden bir tatbikat yapıldı, adliyemizde, konuk evleriyle ilgili tatbikat yapıldı. Bu süreci İstanbul'da takip ettik ve şimdi Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kadının güçlendirilmesi, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve şiddetle mücadele için yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek istedik." dedi.

Çalık, Türkiye'nin yasal düzenlemeler noktasında iyi düzeyde olduğunu belirterek, dünyanın en büyük sorunlarından olarak gördükleri kadına şiddetteki mücadelenin kontrolü için Anadolu'da birtakım ziyaretlerde bulunduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadının güçlenmesi amacıyla mücadele edildiğinin altını çizen Çalık, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimizin kadına yönelik şiddetle ve güçlendirilmesinde vermiş olduğu mücadele çok önemliydi. Bunun yanına yerel yönetimlerin vermiş olduğu desteği koymak bizim için çok anlamlı. Bugün yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede kadının sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi, istihdamından eğitime kadar her alanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördük ve inceledik."

"Elimizden gelen tüm desteği veriyoruz"

Çalık, kentte kadına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile huzurumuz devam ediyorsa, aileyi güçlendirmek için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Ama ailede huzursuzluk varsa bunu şiddete dönüştürmeden sağlıklı ve şiddete maruz kalınmayacak şekilde eşlerin birbirinden ayrılması ve normal yaşamlarına devam etmesini sağlamamız lazım. Aile Akademisi'ni bu yönden çok önemsiyorum. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bununla ilgili olarak yerel yönetimlerimizin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Kentte KADES uygulaması, kadınlarımızın şiddete maruz kaldıkları andan itibaren başvuracakları kolluk kuvvetlerimiz, adli mercilerimiz, konuk evlerimiz, hastanelerimiz, valiliğimiz, kaymakamlıklarımız dahil olmak üzere hızlı bir şekilde çalışıyor."

Heyet, ayrıca kentteki SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi ile Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezini de gezdi.

Heyete Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.