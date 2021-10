TBB'nin AFAD'a hibe ettiği mobil mutfak tırı Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Afad'a hibe edilen, ihtiyaç olduğunda afet bölgelerine sevk edilecek mobil mutfak tırı, düzenlenen törenle Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki törende mobil mutfak tırının tanıtımı yapıldı.

AFAD tarafından Zeytinburnu Belediyesinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesine gönderilen tırlar, protokole göre hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgesine sevk edilecek.

Gerekli donanıma sahip tırda, bir öğünde 2 bin kişiye yemek verilebilecek.

"Araçlarımız olası bir afette ihtiyacı olan her bir kardeşimizin derdini çözecek"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yaşadığımız sürece afetler ve depremler her zaman olacak. Bunun karşılığında ne yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor bunu unutmamalıyız. Bu sene afet eğitim yılı. Her zaman olduğu gibi belediyemiz kaymakamlığımızla eğitime öncü oldu. Buradaki araçlarımız, olası bir afette ihtiyacı olan her bir kardeşimizin işine yarayacak, derdini çözecek."

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de sürekli afetlere maruz kalan bir coğrafyada yaşanıldığını ve afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu belirterek, "Devlet ve millet olarak bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk, afetler gelmeden önce tedbirimizi almaktır. Bu amaçla Zeytinburnu ilçesi olarak, İstanbul'da ilçe bazında ilk defa Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini kurarak faaliyete geçirdik. Bugünde AFAD ve belediyemizin katkısıyla ilçemize kazandırılan araçların teslimi ve hizmete alınması töreninde buluştuk. Afetlere hazır bir Türkiye için gönüllü olmak çok önemli, bütün vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum." dedi.

"Afet ile hazırlık sürecini hız kesmeden aralıksız yapmak zorundayız"

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz da 1999'daki Marmara depremine dikkati çekerek, "Böyle acıları bir daha yaşamamak için afete hazırlık sürecini hız kesmeden yapmak zorundayız. Bu hem birey olarak hem de ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların sorumluluğudur." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 22 ve 20 kişilik takımlar olmak üzere toplam 42 kişiden oluşan Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibinin (ZAK), belediyede çalışan gönüllü personellerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"ZAK'tan 22 kişilik ilk Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen eğitimlerin sonrasında, uluslararası standartlarda ve AFAD nezaretinde bir akreditasyon uygulamasına tabi tutuldu. Bu süre zarfında afet senaryoları fiziki olarak icra edildi. Akreditasyon işlemine ilk hak kazanan ekip, aynı zamanda Türkiye'deki birçok belediyeye de öncülük etme başarısını gösterdi. ZAK ekibi, halihazırda AFAD ile akredite olarak ulusal bazda yetkinliği tanınan 3 belediye arasındadır. İkinci olarak kurulan 20 kişilik Arama Kurtarma Ekibi için de AFAD tarafından akreditasyon süreci başlatıldı."

Konuşmaların ardından, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan afetlerde görev yapan ZAK personeline teşekkür belgeleri takdim edildi.