Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını

Muş ilinin Merkez'e bağlı Sungu beldesinin Belediye Başkanı olan Mehmet Salih Gürtürk'ün yaptığı bir paylaşım büyük tepki çekti. İhale ile 432 bin liraya aldığı lüks makam aracıyla birlikte fotoğraf çektiren Gürtürk, bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlayarak "Belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

"HALKA HİZMET HAKK'A HİZMETTİR"

Gürtürk, paylaşımda şunları söyledi:

"Her şey güzel bir Sungu için araç filomuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz, Yeni aldığımız makam aracını kıymetli Sungu halkına duyuruyoruz. Göreve başladığım günden beri halka hizmet Hakk'a hizmettir şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam."

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİ

5 bin 500 nüfusa sahip bir belde olan Sungu'nun Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, sosyal medya kullanıcılarından aldığı çok sayıda tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı sildi.

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