Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir? - Haberler
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Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

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Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Son günlerde özellikle sosyal medyada gündem konusu olan tüm dünyada trend haline gelen yeni netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir? Squid Game oyuncularının gerçekte adı nedir? İşte detaylar...

9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Squid Game 1. sezonda büyük ilgi gördü ve insanlar Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir? soruları ile dizi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için araştırımalar yapıyor. Peki, Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SQUİD GAME OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir?

Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho

Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

Yarışmacılar

Yoo Sung-joo - Byeong-gi (No. 111)

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın.

Kim Si-hyun (No. 244)

Dindar bir papaz.

Lee Sang-hee (No. 017)

30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

Kim Yun-tae (No. 069)

070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu.

Lee Ji-ha (No. 070)

069 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu.

Kwak Ja-hyoung (No. 278)

Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

Chris Chan (No. 276)

Halat çekme oyununda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Personeller

Gong Yoo, oyun için katılımcı toplayan bir satıcı rolünde (Bölüm 1 ve 9)

Lee Byung-hun, Ön Adam/ Hwang In-ho rolünde. (Bölüm 8 ve 9)

Siviller

Kim Young-ok, Gi-hun'un annesi rolünde.

Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde.

Kang Mal-geum, Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi rolünde.

Park Hye-jin, Sang-woo'nun annesi rolünde.

Park Si-wan, Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi rolünde.

Dublaj oyuncu kadroları

İngilizce

Greg Chun - Seong Gi-hun

Stephen Fu - Cho Sang-woo

Paul Nakauchi - Jang Deok-su

Hideo Kimura - Oh Il-nam

Vivian Lu - Kang Sae-byeok

Rama Vallury - Abdul Ali

Tom Choi - Ön Adam

Donald Chang Hwang - Jun-ho

Stephanie Komure - Han Mi-nyeo

Yuuki Luna - Ji-yeong

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Haber: Squid Game oyuncuları kimlerdir? Squid Game oyuncu isimleri nelerdir? Squid Game karakterleri nelerdir? - Haberler
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