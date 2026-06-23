İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evin bahçesine insansız hava aracı (İHA) düştü. Evin 10 metre yakınına düşen İHA, ardından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan'a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA'nın parçaları etrafa saçıldı.

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İHA'nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA'nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı