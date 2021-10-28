SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Mustafa AKIN/ Girne, (KKTC), ( Dha ) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde başladı. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ilk gün WTF Uluslararası Şampiyonası ile World Budo Martıalarts Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi. Bugün yapılan WTF Uluslararası Şampiyonası sonuçları şu şekilde:

-Erkekler-

55-58 Kg

1- Mitat Yağmur (Türkiye)

2- Mamaddin Zhumabayev (Kazakistan)

3- Khalilov Mukhammadismail (Özbekistan)

59-63 Kg

1- Farad Esmkani (İran)

2- Alexi Mereistca (Rusya)

3- Omar Zhumabayev (Kazakistan)

69-74 Kg

1- Nurzhan Nurlonuly (KKTC)

2- Nima Vahed (İran)

75-79 Kg

1- Reza Gelmohammad (İran)

2- Viacheslav Zhuk (Rusya)

80-87 Kg

1- Marteza Mohamad Nezhad (İran)

2- Rizvan Khalirbaginov (Rusya)

3- Petrosian Vladislav (Rusya)

-Kadınlar-

47-49 Kg

1- Tuğyan Lara Kara (Türkiye)

2- Stanislava Shiyanova (Rusya)

50-53 Kg

1- Huriye Açıkgöz (Türkiye)

2- Zeynep Keskin (KKTC)

54-57 Kg

1- Pınar Akarpınar (KKTC)

2- Ana Tüysüz (KKTC)

3- Denka Katzarska ( Bulgaristan )

Takım Sonuçları

1- Türkiye

2- KKTC

3- İran

4- Rusya

5- Kazakistan

6- Özbekistan

World Budo Martıalarts Şampiyonası sonuçları

Kata Minik Erkekler 6-7 yaş

1- Deniz Güneş Dinçer

2- Georgiy Voronor

3- Barış Sofuoğlu

Kata Minik Erkekler 8-9 yaş

1- Oleksii Didunh

2- Artem Ivonov

3- Timur Leonov

8-9 yaş

1- Gleb Yurchenko

2- Sinan Yaren

3- Berk Fidan

Kata Bayanlar Minik 8-9 yaş

1- Alime Nur Onur

2- Viktoriye Alpsaran

3- Deniz Kiraz

8-9 yaş

1- Milana Kishikova

2- Elif Elizavet Çelik

Kata Bayanlar 10-11 yaş

1- Kadriye Diana Çelik

2- Ayben Akbulut

Kata Genç Bayanlar

1- Fatma Nisa Karakaya

2- Nurana Jorayeva

3- Silanur Çelik

Kata 10-11 yaş

1- Alexander Molodtsov

2- Timur Şimşek

3- Oleksandr Didukh

Kata Yıldız Erkekler 10-11 yaş

1- Muhammed Emin Duman

2- Mustafa Jumayev

3- Ali Achilov

Kata Büyükler Erkekler

1- Davut Jorayev

2- Mehmet Güvenç

Kata Büyükler

1- Kaudmfeve Yusupar

2- Aziz Kamalov

Kumite Minik 6-7 Yaş Erkek

1- Deniz Güneş

2- Georgiy Voronov

3- Barış Sofuoğlu

Kumite 8-9 Yaş Erkek

1- Artem Ivanov

2- Timur Leonov

3- Samir Şimşek

Kumite 10-11 Yaş Erkek

1- Gleb Yurchenko

2- Oleksii Didukh

10-11 Yaş Erkek

1- Alexsander Molodtsov

2- Sinan Yaren

Kumite Yıldız 8-9 Yaş Bayan

1- Deniz Kiraz

2- Viktoria Alpsaran

3- Alime Nur Onur

Kumite 10-11 Yaş Bayan

1- Ayben Akbulut

2- Kadriye diana çelik

Kumite 10-11 Yaş

1- Oleksandr Didukh

2- Timur Şimşek

3- Berk Fidan

Kumite 10-11 Yaş

1- Mustafa Jumayer

2- Ali Achilov

3- Muhammet Emin Duman

Kumite Büyükler

1- Kandımbek Yusupov

2- Aziz Kamalov

Kumite Erkek Gençler

1- Mehmet Güvenç

2- Davut Jorayev

Kumite Bayanlar

1- Fatma Nisa Karakaya

2- Nurana Jorayeva

3- Silanur Çelik

Kumite Erkekler

1- Kadir Jaferov

2- Rahim Muham