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Son dakika haber | Kocaeli'de tren kazası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kocaeli'de tren kazası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de tren kazası

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | Kocaeli'de tren kazası

Son dakika haber | Kocaeli'de tren kazası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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