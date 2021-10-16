Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Fatma Aydın, 44 yaşında açık öğretim lisesinden mezun oldu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Fatma Aydın, 44 yaşında açık öğretim lisesinden mezun oldu.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ovacuma köyünde ikamet eden Aydın, 6 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı.

Sağlık sorunları nedeniyle yarım kalan eğitimini İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle açık öğretim lisesinde sürdüren Aydın, okuma azmi sayesinde bütün zorlukları aşarak mezun oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Fatma Aydın'ı Ovacuma köyündeki evinde ziyaret ederek azminden ve başarısından dolayı tebrik etti. Gümüş, Aydın'a Safranbolu Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen lise diplomasını takdim etti.

Aydın, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek hayali olan diplomasını Gümüş'ün elinden almasının kendisini ayrıca çok sevindirdiğini kaydetti.

Gümüş de Aydın'ın başta okuma azmi olmak üzere her yönüyle örnek bir birey olduğunu vurguladı.

Aydın'ın tüm zorluklara rağmen okuma azmiyle açık öğretim lisesinden mezun olmaya hak kazandığını belirten Gümüş, "Bu örnek başarı hikayesinin kahramanına diplomasını evinde takdim etmek ve kendisini tebrik etmek istedik. Fatma Aydın bu başarısıyla her yaştan insanımıza örnek olmuştur. Kendisinin okuma azmi, bizlere kazananların asla vazgeçmeyenlerin olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Fatma Aydın'ı azmi, sabrı ve başarısından dolayı tebrik ediyor, kendisini en kısa zamanda hayali olan üniversite hayatında görmek dileğiyle başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Karabük'te bedensel engelli kadın okuma azmiyle engel tanımadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:56:08. #1.12#