Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocuğun cesedi, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocuğun cesedi, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünden yardım istendi.

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

Son dakika haberleri | Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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