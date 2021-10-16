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Son dakika haber | İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı Yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp fuhuşa zorladılar, adliyede yüzlerini saklamaya çalıştılar Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

Yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp fuhuşa zorladılar, adliyede yüzlerini saklamaya çalıştılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından Side'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen bir otele yapılan baskında, Türk vatandaşı erkek ile Özbekistan uyruklu kadın fuhuş esnasında yakalandı. Aynı otel içerisinde internet escort sitesinde kullandıkları telefonlarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınan H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler İnsan Ticareti kapsamında Zorla Fuhuş Yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Side mahallesinde H.Ö. ve S.F. isimli şahısların iyi bir iş imkanı ve bol para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları borçlandırma ve çaresizliğinden yararlanmak suretiyle kendileri tarafından işletilen otelde fuhuş yaptırdıkları ihbarı üzerine jandarma düğmeye bastı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat JASAT Timleri ve Side Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu otele operasyon düzenlendi. Operasyonda; işletmenin bir odasında Türk vatandaşı erkek şahıs ile Özbekistan uyruklu kadın fuhuş yaptıkları esnada yakalanırken H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler ise aynı otel içerisinde internet escort sitesinde kullandıkları telefonlarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayın mağduru olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken yakalanarak gözaltına alınan H.Ö. ve S.F. isimli şüpheliler İnsan Ticareti kapsamında Zorla Fuhuş Yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yüzlerini kapatmaya çalışmaları dikkat çekti.

Son dakika haber | İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

Son dakika haber | İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

Son dakika haber | İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı

Son dakika haber | İş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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