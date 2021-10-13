Son dakika haberi | Fabrikadaki patlamada ölen üretim operatörü iş güvenliği uzmanı ile tartışmış

BURSA'daki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Özkan Deniz (43), son yolculuğuna uğurlandı. Deniz'in arkadaşı Hüseyin Solger, "Sohbetlerimiz sırasında fabrikanın iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığını söylüyordu. Hatta bir arızayı sürekli tamir ettiğini ve bu sebepten iş güvenliği uzmanıyla 'Neden yaptırmıyorsunuz' diyerek tartıştığını söylemişti" dedi.

Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 12.30 sıralarında deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada, üretim operatörü Özkan Deniz hayatını kaybetti, fabrika çalışanları Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yan fabrikadaki 3 kişi yaralandı. Patlama sırasında sızan gazdan ise 24 kişi etkilendi. Deniz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Deniz'in cenazesi namazın ardından Hürriyet Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri