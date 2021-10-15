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Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'nın Kestel ilçesinde, elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalıştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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