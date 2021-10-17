Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Buca ilçesinde, Rıfat Dökmeci (24) evinde karın bölgesinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, Rıfat Dökmeci (24) evinde karın bölgesinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı.


Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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