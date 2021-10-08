Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı - Haberler
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Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı

Son dakika! Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

50 ÖLÜ, 90 YARALI

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirirken 90'dan fazla kişi yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

"ÇOK SAYIDA KARDEŞİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz şehrinin Sayed Abad bölgesinde Şiilerin camisinde patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kardeşimiz saldırıda şehit düştü ya da yaralandı" ifadesini kullandı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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