ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor

Price, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların" ödenmesi konusunda Abd'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması üzerine gelen soruları yanıtladı.

"KONGRE ONAYLANMADAN TEYİT EDEMEM"

Önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince, NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. (Türkiye) Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.

ÖZEL GÖRÜŞME YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price, şöyle konuştu:

"Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Türkiye'nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim."

TÜRKİYE F-35 PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklarda ana konulardan birini F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı oluşturuyor. 1995 yılından beri F-35 program ortağı olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaşanan kriz sonrası Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 21 Nisan 2021'de F-35 Programı ortak mutabakat zaptından çıkartıldı.

PROGRAM 8 ÜLKE İLE DEVAM EDİYOR

Program dokuz ülkeden kalan sekizi (ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç) ile devam ederken bu ülkeler dışında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Polonya F-35 uçakları siparişi veren diğer ülkeler oldu.

TÜRKİYE 100 UÇAK ALACAKTI

2018 yılında yaşanan kriz sırasında test uçuşları yapan dört uçağını alamayan Türkiye, bu program kapsamında 30 uçak siparişi vermekle birlikte gelecekte hava kuvvetlerini F-35'lerden kurmak istediği toplamda 100 F-35 almayı planlıyordu. Programdan çıkarılan Türkiye, uğradığı zararın tazmini için ABD ile görüşüyor.

ERDOĞAN: ABD, ÖDEDİĞİMİZ 1.4 MİLYAR DOLAR İÇİN F-16 TEKLİF ETTİ

Üç günlük Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington yönetiminin Ankara'ya F-35'te uğranan zararın karşılanması için F-16 teklif ettiğini söyledi.

Erdoğan, ''Bizim 1 milyar 400 milyon dolar - F-35'ler için yapmış olduğumuz - ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, 'Hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım' dedik. Bugünün devamlılığı için de, özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili elimizdeki F-16'ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz'' dedi.

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