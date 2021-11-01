Siyah kalp anlamı nedir? Siyah kalp emojisi ne anlama gelir? Siyah kalp emojisi nasıl yapılır, klavyeden yapılışı var mı?

Anlamı merak edilen emojilerin başında siyah kalp emojisi geliyor. Peki, siyah kalp emojisi nedir, ne anlama gelir? Siyah kalp emojisi manası nedir? Klavyeden siyah kalp emojisi nasıl yapılır? Siyah kalp emojisi klavye kısayolu var mı? Siyah kalp emojisi Whatsapp'ta nasıl yazılır? Bir kişi siyah kalp emojisi gönderdiyse bu ne anlama gelir?

SİYAH KALP NE DEMEKTİR?

Siyah kalp birçok farklı anlama gelebiliyor. Siyah kalp emojisi genellikle üzüntü ve keder durumlarında kullanılır. Genellikle ruhun karanlık tarafını belirtmek için kullanılan bir ifade ve emojidir.

Siyah kalp

SİYAH KALP EMOJİSİ ANLAMI NEDİR?

Sosyal medyada sıklıkla kullanılan emojilerin başında gelen siyah kalp üzüntü, keder, hüzün vb. durumları ifade eder. Daha çok moral bozukluğu sırasında, üzgün ve kötü olunan durumlarda bu siyah kalp emojisi kullanılır. Siyah kalp emojisi yakın arkadaşlara, dostlara atılmamalıdır. Çünkü kötü anlam ifade edebilir. Siyah kalp emojisi kötü bir olayı anlatmak için ifade edilir.

SİYAH KALP EMOJİSİ NASIL YAPILIR?

Siyah kalp emojisi birçok platformda yapılabiliyor. Facebook, Twitter, Whatsapp, İnstagram vb. sosyal medyada siyah kalp emojisi yapabilirsiniz. Bilgisayar üzerinden siyah kalp emojisi yapmanın bir kısayol tuşu bulunmamaktadır. Fakat karakter eşlem ile bu işareti yapmak mümkün.

Siyah kalp emojisi yapmak için ilk olarak bilgisayardan "Karakter Eşlem" 'i açıyoruz. Ardından "Gelişmiş görünüm" e tıklayarak Unicode'a git kısmına 2665 kodunu yazıyoruz.

Sonrasında ise buradaki gibi ¦ siyah kalp emojisi yapabiliyoruz. Buna ek olarak kopyala yapıştır yöntemi ile de siyah kalp emojisi işareti yapabilirsiniz. Aşağıdak siyah kalp işaretini ctrl+c yapıp kopyalayabilir ve ctrl+v yaparak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Siyah kalp emojisi işareti : ¦

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