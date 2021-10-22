Sirkeci Büyük Postane'den sökülen tuğralar, PTT'NİN 181.yılında yeniden asıldı

Sirkeci Büyük Postane Binası'nın girişinin iki tarafında bulunan Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası ve Sultan V. Mehmed Reşad'a ait arma 1927 yılında çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Mebani-i Resmiyye ve Milliyye Üzerindeki Tuğra ve Medhiyyelerin Kaldırılması Hakkında(ki) Kanun ile kaldırılmıştı. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 181. yılında, düzenlenen tören ile Anıtlar Kurulu'ndan çıkan sanat tarihi raporu doğrultusunda binanın özgün niteliğinde bulunduğu belirtilen tuğra ve arma kurul kararıyla uygun görülerek yeniden binaya yerleştirildi. Tuğra ve Arma Programı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci Büyük Postane Hizmet Binası'nda bulunan tarihi yazı masasında bulunan kartpostalları inceledi, ardından binayı gezdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Kara, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın katıldığı tören İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptı. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından ödül ve imza töreni düzenlendi.

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"BÜYÜK POSTANE BUGÜN TARİHİ SİLÜETİNE TEKRAR KAVUŞUYOR"

BAKANDAN ESNAF ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu törenin ardından çevredeki esnafı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, girdiği telefon dükkanında çalışan kişiye, "Iphone 13 var mı? Fiyatı ne kadar?" diye sordu. Çalışan ise, şu an ellerinde olmadığını ancak geleceğini söyledi.