Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı - Haberler
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Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mülkiyeti belediyeye ait eski buzhane binasının restore edilerek en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mülkiyeti belediyeye ait eski buzhane binasının restore edilerek en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski buzhane binasının tarihi dokusu bozulmadan restore edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Bina tamamlandıktan sonra Sinop'a çok amaçlı yeni bir kültür merkezi kazandıracaklarını dile getiren Ayhan, "1954 yılında yapılan buzhane binası, eski Et Balık Kurumuna ait olan ve Sinoplu balıkçıların buz ihtiyacını karşılayan bir tesisti. Daha sonra bu tesis Sinop Belediyesi tarafından satın alındı. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde balıkçı teknelerinin yedek kayıklarında buz ünitelerinin bulunması nedeniyle buzhaneden buz alma ihtiyacı da ortadan kalkmış oldu." dedi.

Sinop'un ihtiyacı olan tesisi belediye olarak kültür merkezine çevirme kararı aldıklarını anlatan Ayhan, "İçinde cep sineması, çok amaçlı tiyatro salonu, nikah dairesi, kütüphane gibi çok fonksiyonlu bölümler olan tesis haline getirmek istiyoruz. Tesiste paneller, söyleşiler ve kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde kullanılacak. Tesisi kısa sürede Sinopluların hizmetine sunacağız. Sinop Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğiyle inşaat ve tadilatını gerçekleştiriyoruz. Kasım ayı ortalarında binanın tamamlanarak yetkililerden belediyeye teslim edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı

Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı

Sinop'ta buzhane binasında restoresinde sona yaklaşıldı

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
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