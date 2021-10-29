SINDIRGI AKPINAR YAŞAM MERKEZİ, 600 KADININ GELİR KAPISI OLDU

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'e bağlı Sındırgı ilçesinde 2006 yılında kurulan Akpınar Yaşam Merkezi, kadıların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kendilerine katkı sağladığı bir merkez haline geldi. Sındırgı ilçesi ve kırsal mahallerinde 600'e yakın kadın, yağcı bedir motifleriyle üretilen çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra kilim, halı, boncuk işlemeleri, ahşap boyama, atık kağıttan sepet ve çanta yapımı ile ev ekonomisine gelir sağlıyor.

Sındırgı Belediyesi'nin desteğiyle 2006 yılında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar arasında dayanışmayı arttırmak, ekonomik özgürlüklerine katkı sağlamak için Akpınar Yaşam Merkezi kuruldu. El sanatları, temel beceri ve yemek eğitimlerine yönelik kursların verildiği Akpınar Yaşam Merkezi'nde eğitim alan yaklaşık 600 kadın, Sındırgı'nın ünlü yağcı bedir motifleriyle üretilen çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra kilim, halı, boncuk işlemeleri, ahşap boyama, atık kağıttan sepet ve çanta yapımı, yöresel ev yemeklerinin satışını yaparak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Sosyalleşen kadınların aile hayatlarının da önemli ölçüde düzene girdiğini söyleyen Akpınar Yaşam Merkezi yöneticisi Şengül Topçu, giderek artan üretimin, kamu kurumlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden de pazarlamasını yaptıklarını söyledi. Topçu, 'Burada kadınlarımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen kurslara katılmaktalar. Gelen kadınlarımızı, yetenekleri ve keyif aldıkları dallara yönlendiriyoruz. Yöremizde geçmişten günümüze gelen ürünlerin unutulmamasını sağlarken, önemli bir istihdam da sağlanıyor. Atölyede üretilen ürünler sayesinde kadınlarımız ev ekonomisine destek oluyor. Aynı zamanda ihtiyaç halinde psikolojik olarak da önemli desteklerimiz oluyor' dedi.

'600 KADINIMIZ EVLERİNDE ÜRETİME DEVAM EDİYOR'

Kadınların sosyal hayata katılmalarının aile yaşamlarına da yansıdığını kaydeden Şengül Topçu, sözlerine şöyle devam etti

Evini geçindiren, çocuklarını okutan birçok kadınımız var. Bunun yanı sıra psikolojik olarak fayda sağlayan kadınlarımız var. Burada satılan ürünler ve elde edilen gelirlerle, tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi kadınlarımıza destek veriyoruz. Üretmek isteyip, malzeme almak için maddi gücü olmayan kadınlarımıza bu konuda da destek veriyoruz. Şuanda 60 kadınımız atölyelerde gönüllü olarak çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da 600 kadınımız evlerinde üretime devam ediyor. Ürettiğimiz el sanatlarını, kamu kurumlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden de pazarlayarak, satışını sağlıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi de ilçe kültürünü yansıtmak açısından ürünlerimizin farklı bölgelerde tanıtımını sağlıyor. Türkiye'nin birçok bölgesine ürünlerimiz gidiyor.

'BAŞARABİLMEK GÜZEL BİR DUYGU'

2016 yılında Akpınar Yaşam Merkezi'nde nakış kursuna katılan evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Güngör (37), 2 yıl sonra ise kendisini geliştirdiğini ve belgelerini tamamlayıp eğitmen olduğunu söyledi. Güngör, Sosyalleşme anlamında bu eğitimler kadınlarımıza faydalı oluyor. Çevremiz gelişti ve üretime katkı sağladık. Maddi yönden de önemli katkıları oldu. Üretip kazandıkça, evdeki sorunlarda geçmeye başladı. 2 çocuğum var. Buradaki gelirimle onları okutuyorum. Kızımın da rahatsızlığı var, onun tedavisine destek sağlıyorum. Tabi durumdan eşim de oldukça memnun. Bir şeyleri başarabilmek çok güzel bir duygu şeklinde konuştu.