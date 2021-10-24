Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı - Haberler
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Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel
Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri
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