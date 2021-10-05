Siber saldırı mı var? Son dakika! Sosyal medya kapandı mı?

Siber saldırısı mı var? Sosyal medya kapandı mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. WhatsApp ve Telegram'ın web sürümlerini kullanan tüm kullanıcılar siber saldırıya uğrama riski altındadır. Evet, doğru okudunuz! Henüz yamalanmamış bir güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılım yüklü bir görüntü kullanarak hesaplar üzerinde kontrol sahibi olmasına ve kişisel verilere erişmesine izin verebilir. Peki, Siber saldırı mı var? Sosyal medya kapandı mı?

SİBER SALDIRI MI VAR?

Dünya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan çökmeye kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı, yetkililerden gelecek haberler i beklerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.

FACEBOOK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SIZINTI

Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı kaydedildi. Sızıntıdan, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor.

KİMLİK NUMARALARI DA VAR

Forumda yer alan bilgilere göre bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor. Haber e göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.

5 BİN DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Satıcılar, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ''web kazıyıcı"yı (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü. Şahıslar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle toplandığını iddia ediyor. Öte yandan, potansiyel bir alıcının 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi verdiği iddia edildi.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ

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Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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