Sevgi Çocukları, İDEA'da sanatla buluştu

"İdeamız İnsan" mottosuyla yola çıkan İDEA Drama Sanat Akademisi, her çocuğun sanatsal çalışmalara ulaşmasını sağlamak amacıyla Sevgi Evi ile iş birliğine gitti. 3 Ekim 2021 Pazar günü Zümrüt evleri ve Selvi Evleri'nden gelen öğrencileri ağırlayan İdea Drama Sanat, öğrencileri Yaratıcı Drama, Beden Perküsyonu, Masal Etkinlikleri ve Kukla Atölyesi gibi birçok etkinlikle buluşturarak çocukların sanatla olan bağını güçlendirdi.

SANATA ULAŞILABİLİRLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

İstanbul Drama Sanat Akademisi Kurucu Müdürü Çağatay Koç, çalışmalarla ilgili "İdeamız İnsan" diyerek çıktığımız bu yolda böyle kıymetli bir projenin içinde olmak bizleri son derece mutlu etti ve elimizden geldiğince ülkemizin her yerinde sanata ulaşılabilirliği artırmayı hedefliyor, tüm akademi kadromuz ile bunun için çalışıyoruz" diye dile getirdi.

İDEA SANAT, SEVGİ EVLERİ İLE ÇOCUKLARA ULAŞIYOR

Çocuk yurtlarından farklı bir düzene sahip olan Sevgi Evleri projesi, eğitim ve sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. İDEA Sanat, çocukların temel ihtiyaçlarının yanı sıra oyun, sanat ve estetik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bir iş birliği gerçekleştirdi. Kurumun hedefleri arasında, İstanbul genelinde bu evlerde ikamet eden ve sanatsal çalışmalara erişmekte zorlanan öğrencilerin birçoğuna ulaşmak ve bu vesile ile onların sosyal gelişimlerine ve sanat aracılığı ile duygusal iyileşmelerine katkı sağlamak var.

Ataşehir'de açılan kurum, aynı zamanda hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yaş gruplarına özel yaratıcı drama, yaratıcı dans, gençler için tiyatro, yetişkinler için oyunculuk, müzik, resim ve daha birçok alanda çok kıymetli eğitimler veriyor.

Özgür ve özgün bir neslin sanat ile büyüyeceğini, birlik olmanın önemini vurguluyor.

SEVGİ EVLERİ NEDİR?

Çocuk yurtlarından farklı bir yapıya sahip olan sevgi evlerinde, çocukların başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanır. Her evde en fazla 4, her binada ise 12 - 13 çocuk kalır.

SEVGİ EVLERİ NEREYE BAĞLI?

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak kurulan Sevgi Evleri, kapılarını ilk kez 2011 yılında açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılan Sevgi Evleri, Türkiye'ye özgü bir projedir. Bu evlerin içinde çocukların kendilerini geliştirip sosyalleşebilecekleri etkinlik alanları ve oyun evleri yer almaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın izniyle açılan sevgi evlerinde bakıma muhtaç çocuklar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında istihdam edilen "bakım elemanları" eşliğinde eğitimlerine devam etmekte, ev ve aile ortamında büyüyen çocuklar devamlı olarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaktadır. Sevgi evlerinde çocuklar zihinsel, sosyal, duygusal açıdan inkişaf etmelerinin yanı sıra medeniyet tasavvurumuzu teşkil eden millî ve manevî değerler dünyasına da aşina olmaktadır.

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