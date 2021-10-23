Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesinde Roma dönemine ait aile mezarı bulundu

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesi kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Selimiye Camii alanının Osmanlı döneminden öncesi de bir kullanımı var. Selimiye Camii alanında Roma dönemine ait mezarlıklar var. Roma döneminde önemli kutsal bir bölge. 1900 yıl öncesi de önemli bir yaşam bölgesi. Yapılan kazı çalışmalarında çok dikkatli olmak lazım, her an her şey çıkabilir" dedi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen aile mezarlığı bulundu. Yan yana gömülü olarak çıkarılan iskelet kemikleri incelenmek üzere Edirne Müzesi'ne götürüldü, mezarın taşları da koruma altına alındı.

Selimiye Camii'nin aynı bölgesinde 2016 yılında yapılan Yemişkapanı Hanı kurtarma kazısında, Roma dönemine ait olduğu belirtilen insan iskeleti parçaları bulundu. Gün yüzüne çıkarılan kafatası, kol ve bacak kemikleri incelenmek üzere Trakya Üniversitesi'ne götürüldü. O dönem yetkililer, bulunan insan iskeletlerinin M.Ö. 5'inci ve M.Ö. 6'ncı yüzyıl aralarında Geç Roma ile Erken Doğu Roma döneminde yaşayan insanlara ait iskeletler olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.