Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz - Haberler
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Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Haberler.com - Haberler | Güncel

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV yayındaki sözleri nedeniyle eleştirilmesine sert çıktı. Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz." dedi.

Hdp eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuştu.

Programda, Başak Demirtaş'ın6-8 Ekim olayları ve diğer suçlamalar için kendisinin ve eşinin pişman olmadığını söylemesi tepki çekti. Eleştiriler üzerine önce Başak Demirtaş sonra Selahattin Demirtaş, Twitter adreslerinden açıklamalarda bulundu.

Başak Demirtaş yaptığı paylaşımda "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin'e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum. Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Eşinin tweetinden hemen sonra Demirtaş, paylaşım yaptı. Demirtaş, eşiyle ilgili eleştirilere "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Başak Demirtaş'ın programa konuk alınmasının ardından tepki göstermişti. Dağ sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bu milletin evlatlarının şehit edildiği 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, cinayetlerin azmettiricisinin eşini canlı yayına çıkarıp "O hiç pişman olmadı" dedirtmek... Bu tesadüf değil. Kasten ve bilerek yapılan bir yayın. Kimin yanındasın FOX TV? Terörün mü, Türkiye'nin mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Sosyal medyada hedef göstermeler ve oluşan tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmişti. RTÜK'ten yapılan açıklamada FOX TV'de bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi

RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi
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Haber: Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz - Haberler
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