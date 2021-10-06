Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kendini gösterdi.

KAR LAPA LAPA YAĞDI, ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan bir otelin müdürü Mehmet Saraçoğlu, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri