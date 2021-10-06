Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü - Haberler
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Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sonbahar aylarını ortaladığımız bu günlerde, mevsimin ilk karı Kars'ın Sarıkamış ilçesine düştü. Akşam saatlerinde hızı artırarak lapa lapa yağmaya başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Öte yandan mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kendini gösterdi.

Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü

KAR LAPA LAPA YAĞDI, ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan bir otelin müdürü Mehmet Saraçoğlu, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Saraçoğlu, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü

Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kış, soğuk yüzünü şimdiden gösterdi! Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe beyaza büründü - Haberler
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