Şanlıurfa 8. Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı Kapılarını Açtı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Türkiye'nin birçok ilinden tescilli coğrafi işaretli yöresel ürünlerin sergilendiği "Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları" fuarı Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Şanlıurfa Fuar merkezinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen "Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları" fuarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin Birçok ilinden Coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği fuarda, Trabzon'dan Hatay'a, Ankara'dan, Van'a kadar birçok ilin yöresel ürünleri satışa sunuldu.

Fuarın açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış kurdelesini kesen Başkan Beyazgül ve beraberindekiler "Urfa Yöresel Ürünler Fotoğraf Sergisinde beğeniye sunulan yöresel ürün fotoğraflarını tek tek inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları" fuarında bulunan stantları da ziyaret ederek burada sergilenen yöresel ürünler hakkında stant görevlilerinden bilgi aldı.

Başkan Beyazgül ayrıca alanda yoğrulan çiğköfte 'den fuar alanına gelen vatandaşlara ikram etti.

"Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya El Sanatları" fuarı 15 - 24 Ekim tarihleri arasında saat: 10. 00 - 22. 00 arası ziyarete açık kalacak.

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