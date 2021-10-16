Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış kurdelesini katılımcılarla kesti

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi, gider kalemleri içerisinde önemli bir yer tutan elektrik sarfiyatını karşılayabilmek için Tokat merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nde biriken çamurdan elektrik üretecek tesisatı kurdu.

Projeyi başarıyla tamamladı ve dün de açılış töreni gerçekleştirildi.

"Bakan Mustafa Varank Tokat'a geldi"

Tokat Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak çamurdan elektrik üretimi tesisinin açılış için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tokat'a geldi. Saat 15. 15 sularında Tokat Havalimanına helikopter ile iniş yapan Bakan Varank'ı Vali Dr. Ozan Balcı ile Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir karşıladılar. Tokat Turhal karayolu mevkiinde Atık Su Arıtma Tesisinin yanı başına kurulan tesis alanına geçildi.

"Yılda 44 milyon kilovat saat elektrik üretilecek"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kurdele kesimi öncesi projeye dair bilgileri aktardı, sine vizyon ile projenin teknik detayları aktarıldı. Yap, işlet, devret modeli ile devreye sokulan tesiste Türkiye'de ilk defa Tokat'ta görülecek dönerli yakma kazanı kullanılacak. Yerli ve milli imkanlar ile üretilen dönerli yakma kazanının devreye girmesiyle burada yanacak çamurdan yılda 44 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Ki bu miktardaki bir üretim 25 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olacak. Başkan Eroğlu konuşmasında başta Sayın Bakan Mustafa Varank olmak üzere tüm katılımcıları selamladı.

"Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, bizleri kırmayıp geldiler. Anadolunun mayası Tokat'a teşrifleri bizleri gururlandırdı. Tokat Belediyemiz olarak çevreci bir belediyeyiz ve oldukça iddialıyız. İçerisindeki bulunduğumuz bu tesis bunun bir devamı. Günlük atık suların temizlenmesinden biriken günlük 30 ton çamuru biriktiriyoruz ve nasıl bertaraf edeceğimizi düşünürken bir ay önce bu fikir aklımıza geldi. ve hemen hızlı şekilde resmi işlemlere başladık, bir yıl önce başlayan çalışma bir ay önce faaliyete geçti. Burada biriken çamur bu tesiste yakılarak elektrik üretilmekte. Yıllık 25 bin haneye yetecek elektriği burada üreteceğiz. 110 milyon Türk Lirası bedelle buraya kazandırıldı. Yıllık 45 milyon lira Türk ekonomisine katkı sağlayacak. " diyen Başkan Eroğlu OKA ve DOKAP aracılığıyla ilimize sağlanan yatırım desteklerini anlattı.

Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt konuşma yaptı. Bakan Mustafa Varan'a katılımından ötürü teşekkürlerini dile getirdi. "Tokat'a bugün bir çivi çakılıyorsa en fazla sizin Bakanlığınızın hizmeti var. Tokat'ımızla ilgili yapılması gerekenler noktasında önemli olan ağaçlardaki gülü görmektir. Dirgene dayanamayan porsuğun harmana işi yoktur, deriz. Biz Sayın Bakanımızı TÜBİTAK ile uydularımızla tanıyoruz. Milli Uzay Programı, aya yapılacak ilk temasın müjdesini verirken tanıyoruz. İlk yerli ve milli TOGG arabamızı şantiyeye şantiye takibinden tanıyoruz. KOBİ'lerimize verdiği desteklerden tanıyoruz. Yeni nesil yazılımcı okullarının zilini çalarken tanıyoruz. Biz Sayın Bakanımızı nerede üreten, geliştiren gençlik varsa onlara ağabeylik yapmasından tanıyoruz. Teknofest projelerinden tanıyoruz. Projesi olana kapısını açmasından tanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekten tanıyoruz. Onun bir gece yarısı doğada bulunmasından, erdemiyle, azmiyle çalışkanlığıyla, gayretiyle ülkemizin geleceği için yol arkadaşlığıyla tanıyoruz. Ballıca Mağarasından, Meydan Projesinden, OKA'dan, DOKAP'tan tanıyoruz. Marifet iltifata tabidir, kendilerine en kalbi şükranlarımızı sunarız. " dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı konuşma yaptı. Güzel tesisinin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini dile getirdi.

Bakan Mustafa Varank'a Tokat, Erbaa, Niksar OSB'lerinin genişletilmesi, OKA Projeleri için verilen desteği anlattı. Tokat Kadın Kooperatiflerinin kurulması için verdiği desteği vurguladı. Tokat'ın her alanda büyük adımlar attıklarını belirtti. "Hayatın ve yaşamın her alanına dokunuyoruz. Türkiye Dünyanın parlayan güneşi, Tokat'ımız da yıldızı olacak. Sosyal kapitalimiz çok güçlü, uyumlu bir işbirliği gerçekleştiriyoruz, gelecek kuşaklara Tokat'ımızı hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, zatıaliniz, bürokrasimiz bize çok destek veriyor. Burada 600 bin kişinin duası var, hep birlikte yapıyoruz. " dedi.

"Varank, "Biz aydınlık yarınları düşlerken birileri karanlık senaryolara kafa yoruyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını yapmak üzere davet edildi. "tarihin, kültürün ve emeğin kenti Tokat'ta yatırım ve açılışlar dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan ötürü memnuniyet duyuyorum. " diyerek sözlerine başlan Bakan Mustafa Varank "dün bir kaza geçerdik ama Tokat programını o kadar erteledik ki artık erteleyemeyiz deyip şimdi huzurlarınızdayız. Tokat'ın bizim gündeminde her zaman önemli bir yeri oldu. İlgili kurumlarımızla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Belediye ve OKA destekleri ile ilimizi kazandırılan 11 projenin resmi açılış ve imza törenini gerçekleştiriyoruz. " diyerek konuşmasına başlayan Bakan Mustafa Varank şunları söyledi: "Erbaa'da Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikasını ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz desteğiyle tamamlan 2 projenin daha resmi açılışını yapacağız. Tokat bereketli topraklarıyla maruf bir ilimiz. Maşallah projeler anlamında da çok bereketli. Her biri birbirinden kıymetli bu projeler ilimizin ekonomisine güç katacak. İnşallah bundan sonra da Tokat'ın büyük potansiyeline açığa çıkarmaya odaklanan yeni projeler vesilesiyle sizlerle daha sık buluşacağız. Biz yaptığımız hizmetler ve yatırımlar ile Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırlarken birileri de kapalı kapılar ardında ülkemiz için karanlık senaryolara kafa yoruyor. İşte ana muhalefetin başındaki zat, durduk yere siyasi cinayetler işlenebilir tarzında bir açıklama yaptı. İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar işte böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde koşarlar. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Siyasetin öznesi karanlık komplolar değil bizzat milletin iradesidir. Biz bugünlere milletimizin iradesiyle geldik. Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki Ak Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla izin vermez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu karanlık güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır. Aksi takdirde, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey elde edemez. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var. Biz böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Muhalefet bu kısır tartışmalarla uğraşadursun. Biz her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduk. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık. İşte 14 medeniyete ev sahipliği yapmış Tokat'ımız da, yerelde belediye Başkanımız sayın Eroğlu liderliğinde değerli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları biz de ilgiyle takip ediyoruz. Bilhassa yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Malumunuz geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Paris İklim Antlaşması'nın meclise geleceğinin müjdesini vermişti. Bu müjdeden sonra Antlaşma Meclis'te süratle onaylandı. Esasında biz iklim değişikliğiyle alakalı adımlarımızı zaten atmaya başlamıştık. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum için hazırladığımız eylem planını devreye aldık. Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu noktada yapısal dönüşümlere yönelik harekete geçtiler. İşte bugün de, yine yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak bir projenin "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Yap işlet devret modeliyle yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde ediliyor. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabi bütün bu faydalarının yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak. Ben tüm samimiyetimle, bu tarz yatırımların doğaya katkısının maddi katkılarının çok önünde olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle de yeşil kalkınmaya desteklerinden ötürü Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Yatırımcımız CEMAK Enerji'ye de tebriklerimi sunuyorum. Atık Çamurundan Elektrik Üretim Tesisimizin hem Tokat'a hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. "

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Fatih Kılıç-Seda Batur

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