Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir biyografisi! - Haberler
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Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir biyografisi!

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Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir biyografisi!

Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir sık sık gündeme gelmektedir. Peki, Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Şafak Pekdemir magazin dünyasının yakından takip ettiği oyunculardandır. Peki, Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli?Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir. 2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan karakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.

Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir biyografisi!

Yasak Elma / Zehra/ 2018

Asla Vazgeçmem/ İclal/ 2015-2016

Leyla ile Mecnun/ Nisan/ 2012

Şüphe/ Aslı/ 2011

Türk Malı/ Zehra/ 2010 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Deli Aşk/ Zeynep/ 2017

İncir Reçeli 2/ Gizem/ 2014

2018 Deniz ve Güneş Güneş

2009 Sadist Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Şafak Pekdemir ve Burak Mengü 2017 yılından beri evliler. Burak Mengü aynı zamanda gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşidir.

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Haber: Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir evli mi? Şafak Pekdemir biyografisi! - Haberler
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