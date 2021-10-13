Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 34. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla beklenen 34. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 34. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümde ne olacağı ise merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini izlemek isteyen vatandaşlarımız Sadakatsiz canlı izle! aratıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden haber sizdir…

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 34. Bölüm Fragmanı yayında!

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır. Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

SADAKATSİZ CANLI YAYIN İZLE!

SADAKATSİZ 34. BÖLÜM FRAGMANI!

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