Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı - Haberler
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Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı

Denizli'de rakibi olduğu gazinoya giden Muhammed M., mekanda karşılaştığı kız arkadaşını dövdü. Bunun üzerine mekandan çıkarılan şahıs, 7 arkadaşıyla birlikte tekrar mekana gelip rastgele ateş açtı. Saldırıda 5 kişi hafif yaralanırken, Muhammed M. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Firari saldırgan 1 ay sonra bir apartta yakalanırken, rakip gazinonun sahibi ise Muhammed M. ile sevgilisinin işlerini bozmak için kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda 9 Ağustos akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte rakibi olan gazinoya eğlenmeye gelen Muhammed M. (36), içeri girdiğinde karşılaştığı kız arkadaşı Rümeysa Ö.'yü tekme tokat dövdü.

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi

Araya girmeye çalışan işletme çalışanlarıyla tartışma yaşayan Muhammet M., dışarıya çıktıktan bir süre sonra 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Mekanın içi ve dışında sağa sola rastgele ateş eden saldırganlar ile yaşanan silahlı kavgada güvenlik görevlisi, garson ve müşteri olan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24) ve Zeki G. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. (21) ve Muhammed M.'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi

Olayın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi Caner Çatım, rakip işletme tarafından kendisine komple kurulduğu iddia etti. Saldırganları kapıda karşıladığını ve önceden bir husumetlerinin bulunmadığını kaydeden Caner Çatım, Muhammed M.'nin işlerini bozmak için kız arkadaşı Rümeysa Ö. ile bir gözcüyü bilerek eğlence mekanına gönderdiğini, daha sonra 2 ayrı araçla mekana gelerek olay çıkarttıklarını öne sürdü.

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K.'nin (39) yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan JASAT, şüphelilerden Zeyni K.'nın il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti. Olaydan 1 ay sonra yakalanan Zeyni K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi

Saldırının asıl şüphelisi olan Muhammed M.'nin izini süren JASAT, 2 aydır firari olan saldırganı Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde bir aparta düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 1 av tüfeği ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Saklanmasına yardımcı olan Ayşe C. ile birlikte gözaltına alınan Muhammed M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadesine başvurulan Ayşe C., serbest bırakılırken, Muhammed M. "Kastan yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muhammed M.'nin de yakalanmasıyla tüm şüphelileri yakalanan gazino saldırısında, tutuklu sayısı 6'ye yükseldi.

Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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