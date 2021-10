Krafton'un yeni hayatta kalma mobil oyunu PUBG: New State, Alfa test aşamasında App Store ve Google Play mağazalarında milyonlarca kayıt aldı ve büyük ilgi gördü. Tencent Games'in PUBG MOBİLE oyunu ile sık sık kıyaslanan oyun hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, New State ne demektir? PUBG: New State ne zaman çıkacak? PUBG: New State nasıl indirilir? PUBG New State çıkış tarihi! İşte ayrıntılar haberimizde...

PUBG: NEW STATE NEDİR?

PUBG: New State, Krafton oyun şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilen, PlayerUnknown's Battlegrounds serisinden devam edecek olan Battle Royale tarzı oyunudur. New State, yeni durum anlamına gelmektedir.

PUBG: New State, PUBG Corporation'un arkasındaki şirket, PUBG Studio tarafından geliştirilen mobil platformdaki ilk ve bağımsız olan oyunudur.

Oyun 2051 yılında geçmektedir. Oyunu oynayacak olan oyuncular bu oyunla birlikte yeni oluşturulan TROI adlı haritada oynayacaklardır. Oyunun, birtakım cihazlarda rakiplerine göre üst düzey grafikler içereceği iddia ediliyor.

PUBG: NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG: New State 21 Ekim'de bir lansman düzenleyecek. Bu lansmanda PUBG: New State'in kesin çıkış tarihi belli olacak. PUBG: New State'ın App Store mağazasında New State'ın çıkış tarihi ile ilgili 31 Ekim tarihi yazdığı iddia ediliyordu. Ancak kesin tarih Krafton'dan gelmedi. 21 Ekim'de PUBG: New State kesin çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

PUBG NEW STATE NASIL İNDİRİLİR?

PUBG: New State henüz çıkmadığı için oyun, oynanabilir durumda değil. Ancak, Play Store ve App Store mağazalarında PUBG: New State için kayıt açılmış durumda. Üstelik New State, kayıt yaptıran oyunculara oyun çıktığında bedava araba skini vereceğini duyurdu.

