ADANA (İHA) - Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin'in hayalleri yarım kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içtiği öne sürülen Hüseyin, yatağa mahkum oldu

Torunu felç kalan anneanne Selma Öztaş:

"Askere gideceğim diyordu, hastane yolu tuttuk"

ADANA - Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan Hüseyin'in, 1 ay gittiği fizik tedavinin ardından maddi yardımın kesilmesi nedeniyle ayağa kalkma hayali yarım kaldı.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen Temmuz ayında spor salonuna kaydoldu. İddiaya göre, spor salonu çalışanları Uğurludoğan'a kilo almasını hızlandırmak için protein tozunu önerdi. Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş'a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım istedi. İhlas Haber Ajansı'nın Ağustos ayında yaptığı haberin ardından hayırsever bir vatandaş, tedavi için gereken parayı özel hastaneye ödeyerek tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu.

1 ay fizik tedavi gören Hüseyin Ömer'in maddi yardımın devam etmemesi nedeniyle tedavisi de yarım kaldı. Ayağa kalkma hayalleri suya düşen Hüseyin'in anneannesi Selma, torunu için gözyaşları içinde tekrardan yardım istedi.

"Hüseyin'e bir yardım eden çıksın"

Torununun asker olma hayaliyle spor salonuna gittiğini söyleyen Selma Öztaş, "Ne yapacağımı bilmiyorum. 1 aydır elektriklerimizde kesik. Hüseyin'e bir yardım eden çıksın, bir özel hastaneye yatırsın başka bir şey istemiyorum. 17 bin TL aldılar, bu çocuğu eski haline getireceğiz dediler ama olmadı. Kasım ayında askere gideceğim diyordu, Kasım ayında hastane yolu tuttuk" diye konuştu.

"Herhangi bir teşhis konulmadı"

Aileye yardım eden Ogün Sever Okur ise ailenin engelli raporu için herhangi bir girişimde bulunmadığını bu yüzden de devletten bir yardım almadıklarını söyledi. Okur, "Hüseyin fizik tedavi almış ama sadece 1 ay. Ondan sonra herhangi bir değişiklik yok hala aynı yatağa bağlı. Hüseyin'in hayalleri yarım kaldı. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. En kısa zamanda inşallah bir yardım ulaşır. Rahatsızlığına herhangi bir teşhis konulmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü çekerek hastaneye başvurduğu dönemde ailesi tarafından doktorlara, günde 5 kilogram protein tozu içtiği öne sürüldü.