Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilaj ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması yaptı. Deniz suyunun henüz beklenen soğukluğa düşmemesi ise müsilajın yeniden çıkıp çıkmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu'nca oluşturulan akademik heyette bir süre yer alarak çalışmalar yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son dönemde Marmara Denizi'nin soğumadığını iddia eden ya da ortaya koyan çalışma sonuçları olduğunu söyledi.

Marmara'da müsilajın sadece deniz suyunun sıcaklığıyla ilgili olmadığını ifade eden Tecer, "Tabii ki insan eliyle yapılan en büyük etki Marmara Denizi'ne hem evsel hem endüstriyel atık suların deşarj edilmesidir. Bunu yadsıyamayız. Belki de sadece kontrol edebileceğimiz etken burasıdır. Bunun üzerinde yoğun emek ve çaba sarf etmeliyiz" dedi.