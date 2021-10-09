Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı dengbejler ile müzik dinletisi sundu.

DİYARBAKIR (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı dengbejler ile müzik dinletisi sundu.

Uğurlu, tarihi Sur ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan "Dengbej Evi"nde düzenlenen programda, dillere destan sevdaların, doğanın, acının, hüznün, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıtları "stran" adı verilen türkülerle anlatan dengbejler ile buluştu. Etkinlikte dengbejler, Uğurlu'nun çaldığı piyano eşliğinde türkülerini seslendirdi.

Programa katılan Vali Münir Karaloğlu, yerel kültürün en önemli sözlü taşıyıcılarıyla evrensel sanatçı Uğurlu'nun bir araya geldiğini söyledi.

Müzik dilinin yerel ve evrensel olarak birbirine yakın olduğunu gördüklerini dile getiren Karaloğlu, yerel değerleri, kültürel unsurları koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında kendilerini görevli hissettiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, "Valilik ve belediye olarak dengbejlerimize değer veriyoruz. Onlara sosyal medya üzerinden konserler yaptırıyoruz. Dengbejlerimiz belki çok yakın zamanda uluslararası tanınırlığı olan bir müzik grubuna dönüşecek." diye konuştu.

Uğurlu ise birlikte dinleti sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok köklü bir kültür mirasının mekanında dengbejlerle beraber olmanın, onları dinlemenin ve beraber meşk etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İnşallah bir proje haline getirip dengbejlerimizle tüm dünyada konser vermek işten bile değil. Bunu yapabiliriz. Burada olduğum için duygulandım, şeref duydum." dedi.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Seren Serengil
Spor Muslera Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:34:33. #1.12#