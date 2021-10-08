PAÜ'lü Milli Sporcuya Bir Ödül de Sabancı Vakfı'ndan

Sabancı Vakfı, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda, altın madalya kazanan milli sporcuları ödüllendirmek için "Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Töreni" düzenledi. Oyunlarda; okçuluk, boks, masa tenisi ve goalball dallarında Türkiye'yi temsil eden ve altın madalya kazanan şampiyon sporculara ödüllerini Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı takdim etti.

Törende konuşan Dilek Sabancı, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaşmasından duyduğu gururu dile getirirken, sporcuların bu başarılarında büyük emeği olan ailelerine, onları özveriyle çalıştıran antrenörlerine ve tüm federasyon yetkililerine de onları destekleyip yanlarında durdurdukları ve başarıya giden yoldaki katkıları için teşekkürlerini iletti.

Dr. Dilek Sabancı'nın konuşmasının ardından Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz ve boks dalında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan; masa tenisi dalında Abdullah Öztürk ile aralarında PAÜ öğrencisi Şeydanur Kaplan'ın da bulunduğu kadın Goalball Milli Takımı üyelerine ödülleri takdim edildi.

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