PAMUKLUK BARAJI 25 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANI SULAYACAK

MERSİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pamukluk Barajı'nı havadan inceledi, ardından Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı. Vinç kumandası aracılığıyla beton bloğun indirilmesi ve baraja su verilmesinin ardından Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada; Pamukluk Barajı, bölgede hasretle beklenen bir proje olduğunu ifade ederek "Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye'nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2, 5 milyar liralık toplam bir harcamayı kapsayan büyük bir projedir. " diye konuştu. 25 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANI SULAYACAKBarajın yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi: "Barajla içme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek, yani aşağı yukarı kurulu kapasitesi 18 megavatlık bir kurulu kapasiteye sahip. Bölgeye tarım alanında çok büyük faydası olacak barajımız, önemli bir alanı sulamakla beraber bu alanın da kabaca büyüklüğünü şöyle ifade edebilirim; 25 bin futbol sahasını suluyor olacak ve sulamanın da tabii ki 160 bin dekarı içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada da mümkün mertebe bütçe imkanları doğrultusunda da arkadaşlarımıza da sulama faydasının bir an evvel hayata geçmesi için de gerekli talimatları verdim. "BU BARAJ YAKLAŞIK 17 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAKPakdemirli, barajın ekonomiye katkısının yıllık 500 milyon lira olacağını belirterek, "Bu baraj yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı, yani şöyle söyleyeyim; dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken yarın ve bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa, Akdeniz coğrafyası, ikliminin de verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak. Sera yetiştiriciliğinden tutun tropik bitkilere, avokadosuna kadar muzuna kadar her şeyi yetiştirmek artık mümkün olacak. Tarımsal üretimde büyük artış ve büyük bereket yaşanacak. " dedi. Şubat 2022 itibarıyla barajın kalan kısımlarını bitirmiş olacaklarının sözünü veren Pakdemirli, projenin hayırlı olmasını diledi.

