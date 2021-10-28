Son dakika haberi... Ömer Çelik: "Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik"

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.