Son dakika haberi... Ömer Çelik: "Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik" - Haberler
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Son dakika haberi... Ömer Çelik: "Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Son dakika haberi... Ömer Çelik: Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik

Son dakika haberi... Ömer Çelik: Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik

Son dakika haberi... Ömer Çelik: Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların başka alanlarda hükümetimize dönük saldırganlıklarını not ettik

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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