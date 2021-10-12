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Okullarımızda Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor

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Okullarımızda Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor

Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin Maske - Mesafe- Hijyen konularında okullarımızda verilen eğitimlere ve alınan tedbirlerin yerinde incelenmesine devam ediliyor.

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin Maske - Mesafe- Hijyen konularında okullarımızda verilen eğitimlere ve alınan tedbirlerin yerinde incelenmesine devam ediliyor. Bugün de Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy'un katılımlarıyla İzmit Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitime; Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy'un yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Halk Sağlığı Uzman Hekimi Dr. Selim Yüksel ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebru Çalışkan katıldılar. Eğitim programında ilk olarak öğrencilere Halk Sağlığı Uzman Hekimi Dr. Selim Yüksel tarafından maske, mesafe, hijyen ve aşı konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra öğrencilere el yıkama konusunda uygulamalı olarak detaylı bir hijyen eğitimi verildi. Eğitim; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz ve Halk Sağlığı Uzman Hekimi Dr. Selim Yüksel'in okul idarecileri ile öğretmenlere; okullarda alınacak tedbirlerin ve aşılamanın pandemiyle mücadele çalışmalarındaki önemine ilişkin bilgiler vermesi ve aşılama hakkında merak edilen soruların da cevaplaması ile son buldu.

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Haber: Okullarımızda Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor - Haberler
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