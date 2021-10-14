Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler?

Oğlak burcunun astrolojik olarak yorumlamak gerekirse oğlak takımyıldızının ilk dekanınında, hedefine hızla giden bir ok olarak kabul gören Sagitta yer alır. İkinci dekanatta başlıca yıldızlar olarak Al Tair ve Aquila yer alır. Son dekanında ise Dolphin yani Türkçe ismiyle Yunus bulunur.

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcuna sahip olanlar genellikle diğer insanlar gibi değildir ve yeni girdikleri ortamlarda sakinlikleri ve çekingenlikleri ile dikkat çekerler. Genel olarak hemcinsleri ile arkadaşlık kurmaktan ziyade karşı cins ile arkadaşlık kurmaktan hoşlanırlar. Ama sevgileri diğer insanlardan çok daha güçlüdür ve kesinlikle duygusal bir aşk insanıdır. Kötü yanlarından bahsetmek gerekirse de duyguları çok çabuk bir şekilde değişir. Hoşlandıkları insanlar karşısında tam emin olmadan kesinlikle hoşlandıkları kişiye kalplerini,duygularını açmazlar. Genel olarak hayatta planlı,düzenli olmalarından dolayı başarılı olmaları ile bilinirler.

İmalatçılık, toptancılık, inşaatçılık, madencilik, tarımcılık, eğitimcilik, politikacılık, tarihçilik gibi konularda daha başarılı oldukları gözlemlenmişlerdir. Çok iyi işçilik özellikleri vardır ve bir Oğlak burcunun yönettiği projenin başarılı olmama ihtimali çok düşüktür. Tuttuğunu koparan insan modelidir. Genel olarak insanlara akıl danışmayı hiç sevmezler bildiklerini okurlar. Ama bildiklerinin okurken çok dikkatli ve planlı karar verdikleri için olumsuz durum ile karşılaştıkları çok nadirdir.

En önemli özelliklerden biriside güvenilir ve sadık insanlardır. Hayal dünyasında yaşamayan ve kesinlikle hayal kurmayı sevmeyen rasyonel insanlardır. Gelecek hakkında korkulan "Kara Günler" için daima hazırlıklılardır. Güvenli ve paralarını hesaplı kullanmayı çok severler. Oğlak erkekleri genel olarak politikada başarılı isimlerdir. Başarılı liderler olurlar. Hem oğlak kadınlarının, hem de oğlak erkeklerinin bilgiye karşı büyük bir istekleri vardır. Karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında yaşadığı zorlukları tecrübe ederek bu olaylardan ders çıkarırlar.

Karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında fevri karar vermeyip beklemeyi tercih ederler. Beklerken oluşan zaman kayıplarından dolayı oluşan eksikliği ise hızlı ve pratik zekaları sayesinde kapatırlar. Seyahat etmekten ve seyahat ederken edindikleri tecrübeleri kazanmaktan son derece hoşlanırlar. İş hayatlarında yükselmekten ve başarılı olmaktan her zaman keyif alırlar bazen bu keyifleri insanların oğlak burçlarına nefret duymasına sebep olur.

Geleceklerinin içinde bulundukları durumdan yararlanabilmelerine bağlı olduğunu bilmeleri gerekir. Dereyi görmeden paçalarını sıvayıp hem vakit ve hem de enerji kaybetmemeleridir.

OĞLAK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu erkeği, akıllı hayatta ne istediğini gerçekten bilen ve ciddiyeti korumayı sevip olumsuzluklar karşısında kararlı kalabilen kadınlardan hoşlanır. Bir oğlak burcunun sizden hoşlanmasını istiyorsanız hayattan ne istediğinizi bilmeniz veya bilseniz dahi bu konu hakkında harekete geçmiş, kararlı bir şekilde davranmanız gerekir.

OĞLAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Yaşamlarında gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandıkları için, isteklerine kavuşmak için idealleri için yaşarlar. İstemeseler de ön yargılı olmaktan kendilerini alamazlar.

Birlikte olduğu kişi sürekli mükemmel görmek istedikleri için, partnerlerini tenkitleriyle yaşamlarından bezdirebilirler. Yüksek standartları zamanla kendilerini de rahatsız eder. Yaşamı ve aşkı ciddiye alan, ender kişilerdendir. Romantizmde bile gerçeklerden fazla uzaklaşmaz ve duygularını herkesten daha gerçekçi yaşarlar .

Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Yıldızı: Satürn. Disiplin ve düzen yıldızı.

Grubu: Toprak, Negatif.

Burcun Türü: Öncü.

Üstün Yeteneği: Karar ve direniş

Emeli: Yükselmek

Amacı: Yükseğe ulaşıp, başta olmak.

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