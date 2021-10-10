New World Bölgeler Arası Sunucu Değiştirmeye İzin Vermeyecek

Amazon Games'in yeni MMO oyunu New World sunucu değiştirme bileti bu hafta geliyor. Fakat bölgeler arası sunucu değişimi mümkün olmayacak.

Amazon'un Crucible adlı Fps oyunuyla yaşadığı felaket süreçten sonra New World nihayet aranan başarıyı getirdi. Dev firmanın oyun dünyasındaki en başarılı hamlesi olan New World ise dev oyuncu kitlesini korumaya devam ediyor. Diğer taraftan oyun sunucular tarafında da hala problem yaşıyor. Sunucularda yer alan 2000 oyuncu sınırı birçok oyuncunun şikayetine neden oluyor. Oyuncuların birçok sunucuya ancak birkaç saat bekleyerek giriş yapabildiği oyun, yakın zamanda sunucu değiştirme fırsatıyla bu problemi kısmen çözmüş olacak.

Uzun süredir beklenen sunucu değiştirme özelliği ise yakın zamanda her oyuncuya tanımlanacak. Bu sayede oyuncular bulunduğu bölgedeki sunucular arasında bir kereliğe mahsus olmak üzere geçiş yapabilecek. Fakat Kuzey Amerika sunucusunda yer alan bir oyuncu Avrupa sunucularından birine geçiş yapamayacak.

Geçtiğimiz süreçte oyunun resmi Twitter hesabından bunun mümkün olacağı belirtilmişti. Bir kullanıcı tarafından sorulan "Bir US sunucusundan EU sunucusuna geçmek mümkün olacak mı?" sorusuna oyunun Twitter hesabından "Evet, dilerseniz istediğiniz bölgeler arasında da geçiş yapabilirsiniz" cevabı verilmişti. Bu durumun değişiklik gösterdiği ise oyunun forumlarında ortaya çıktı. Görünüşe göre New World sunucu değiştirme mümkün hale geldiğinde oyuncular sadece kendi bölgelerinde değişiklik yapabilecek. Bunun sebebi ise sunucu verilerinin bölgesel olarak depolanması oldu. Örneğin Avrupa sunucularındaki karakter verilerinin Kuzey Amerika'ya taşınması mümkün olmayacak.

New World sunucu değiştirme özelliğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Yeni özelliğin yayımlanma tarihine dair net bir çıkış tarihi duyurulmadı. Sunucu değiştirme hakkının sadece bir kere kullanılabileceğini de tekrar belirtmekte fayda var.

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