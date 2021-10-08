'Nazarin' filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı - Haberler
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"Nazarin" filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Kültür Sanat

"Nazarin" filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı Ünlü yönetmen Luis Buuel'in başyapıtlarından sayılan 'Nazarin' filminin kamera arkası sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hermandez ve...

İSTANBUL (İHA) - "Nazarin" filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL - Ünlü yönetmen Luis Buuel'in başyapıtlarından sayılan 'Nazarin' filminin kamera arkası sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hermandez ve sinema dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı.

1958'de Meksika'da çekilen ve "Meksika'nın Gözü" olarak tanımlanan Manuel lvarez Bravo'nun kamera arkası görüntülerinden oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Televisa Vakfı (Fundacin Televisa), Meksika Büyükelçiliği, Film Yönetmenleri Derneği ve İstanbul Sinema Müzesi işbirliği ile düzenlendi. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hermandez, Meksika İstanbul Başkonsolosu Julio Ezcobedo Flores, Venezuella İstanbul Başkonsolosu Lisette Margarita Hernandez Marquez, Televisa Vakfı Başkanı Alicia Lebrija, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, İstanbul Sinema Müzesi İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu katıldı.

Küratörlüğünü Hector Orozco'nun üstlendiği sergiye sinema dünyası da büyük ilgi gösterdi. Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Reis Çelik'in yanı sıra Atilla Dorsay, Biket İlhan, Ezel Akay, Yılmaz Atadeniz, Ercan Kesal gibi sinema dünyasının önde gelen isimleri de davetliler arasında yer aldı.

"İstanbullu kültür sanat etkinliklerine doyacak"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Uzun bir aradan sonra normalleşme kültür sanata da yansımaya başladı. Bu bizi çok sevindiriyor. İstanbul, dünyada kültür sanatın başkentlerinden biri. Bu tarz uluslararası etkinliklerle taçlandırmak da bizim öncelikli görevimiz. Ben öncelikle Meksika Büyükelçiliği'ne vermiş oldukları destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Nazarin sergisinin Madrid'ten sonra ikinci durağının İstanbul seçilmesi bizi sevindiriyor" dedi.

"Kış boyu özlemiş olduğumuz kültür sanat etkinliklerine İstanbullu doyacak"

Pandemi sonrası kültür sanatın da hızlı bir şekilde normalleşmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "En hızlı şekilde biz de bakanlık olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Birçok kültür ve sanat etkinliğine başta yerel olmak üzere şimdi uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu rüzgar, Ekim ayı sonu gibi hızlanacak ve kış boyu çok özlemiş olduğumuz kültür sanat etkinliklerine İstanbullu doyacak. Aşamalı olarak bu etkinliklerimizi büyükşehirlerimize, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerimize kaydıracağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin 3 yıl önce birçok yapının restorasyonuyla başladığı başladığını belirterek, "Restorasyonlar tamamlandı, binalar hızlı bir şekilde hizmete giriyor. En son bacağı olan Atatürk Kültür Merkezi'ni de 29 Ekim'de hizmete açıyoruz ve çok büyük etkinliklerle Beyoğlu Kültür Yolu'nun ikinci aşamasına geçiyoruz. 29 Ekim itibariyle de iki hafta boyunca çok yoğun etkinliklerle İstanbulluları kucaklayacağız. Kültür ve sanatın pandemi dönemi öncesi günlerine dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilk adımı atacağız"dedi.

Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hermandez de konuşmasına Bakan Ersoy'a desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Açılışın ardından davetliler Atlas 1948 Sineması'nda gösterilen NAZARİN filmini izlediler.

Nazarin filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı

Nazarin filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı

Nazarin filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Nazarin' filmi fotoğraf sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı - Haberler
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