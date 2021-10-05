Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor - Haberler
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Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

Muş'ta çocuğunun kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan anne Naciye Sönmez Yıldız, evladına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.

BİTLİS (İHA) - Muş'ta çocuğunun kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan anne Naciye Sönmez Yıldız, evladına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen oğlu Osman Sönmez Yıldız'a kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdüren Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun dönüş yolunu gözlüyor. Oğluna duyduğu hasreti elinde kalan tek fotoğrafla gidermeye çalışan Naciye Sönmez Yıldız'ın tek isteği bir an önce evladına kavuşmak.

"ALLAH HDP'Yİ KAHRETSİN"

Tatvan'da 3 yıl kaldıktan sonra Muş'a taşındığını ifade eden anne Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun Tatvan'da eğitimine devam ettiği sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Hastalığı nedeniyle oğlu için elinden bir şey gelmediğini vurgulayan Sönmez Yıldız, "2 yıl sonra bana haber geldi 'çocuğun kaçırıldı' dediler. Ben hiçbir şey yapamadım, tek başımaydım. Ameliyat olduğum için hastaydım. Çok şükür oğlum yaşıyor ve inşallah da gelecek. Allah HDP'yi kahretsin. Bu HDP bizden, çocuklardan ne istiyor? 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Okul okuduğu sırada oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz çok güçlüdür" dedi.

"SESİMİ DUYUYORSAN ÇIK GEL OĞLUM"

Oğlu Osman'a teslim olması için seslenen Sönmez Yıldız, "Seni özledim, hasretini çekiyorum, seni çok seviyorum. 6 yıldır seni görmedim, konuşamadık, hasret çekiyorum. Gece yattığımdan anlamıyorum, gündüz yemek yiyorum anlamıyorum, nasıl olduğumu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKMAZ, BİZ DE ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞURUZ"

Oğlu Osman'ı her gün rüyasında gördüğünü anlatan gözü yaşlı anne Naci Sönmez Yıldız, "Rüyamda soruyorum Osman gelecek misin, diyorum 'evet anne geleceğim.' İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, biz de çocuklarımıza kavuşuruz. Demirtaş'ın çocuğu yok mu, o hasret çekmiyor mu, o çocuklarını özlemiyor mu? Ben çocuğumu istiyorum. Her zaman da eyleme katılacağım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğim. Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Bizim devletimiz çocukların babasıdır. Devlet çocuklara bir şey yapmıyor. Burada özgürüz" diye konuştu.

(Uğur Ulu/İHA)

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muş'ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor - Haberler
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