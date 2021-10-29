Muradiye'de Cumhuriyet Bayram coşkusu

VAN (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Van'ın Muradiye ilçesinde de törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın konuşmasıyla devam etti. Kaymakam Savar, "Bugün 98. yılını kutladığımız ve temelinde, doğusuyla batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle binlerce şehit kanı bulunan Cumhuriyetimiz, pek çetin mücadeleler sonucu kurulmuştur. Bende Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ece Naz Tayanöz tarafından Vatan Destan adlı şiir okunması; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi. - VAN