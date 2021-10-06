Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Muğla'da gece saatlerinde çıkan orman yangını, sabaha karşı geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda orman yangınları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yangınların söndürülmesiyle birlikte rahat bir nefes alındı. Ancak yeni yangınların çıkmasından endişe ediliyordu. Muğla'dan gelen haberise herkesi üzüntüye uğrattı.

Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanda, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahaleye başlandı.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopterle de havadan destek verildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ancak geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni gelişmeye göre orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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