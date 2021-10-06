Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Türkiye, geçtiğimiz aylarda orman yangınları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yangınların söndürülmesiyle birlikte rahat bir nefes alındı. Ancak yeni yangınların çıkmasından endişe ediliyordu. Muğla'dan gelen haberise herkesi üzüntüye uğrattı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanda, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahaleye başlandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopterle de havadan destek verildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ancak geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yeni gelişmeye göre orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor