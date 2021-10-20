MTA nerede, hangi şehirde? MTA Genel Müdürlüğü hangi ilde ve ilçede bulunuyor? MTA ne demek, açılımı ne?

Ankara'daki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Bunun akabinde Mta nerede, hangi şehirde? MTA açılımı nedir? merak edildi.

MTA NEDİR? NE DEMEK? MTA AÇILIMI NE?

MTA kısaltmasının açılımı "Maden Tetkik ve Arama" demektir. MTA Genel Müdürlüğü ise "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü" olarak geçiyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanun çıktığında adı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ydü, Aralık 1983'te bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

MTA Ankara'daki merkezinde bulunan genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA'nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE BULUNUYOR?

MTA Genel Müdürlüğü Ankara'da yer almaktadır.

20 EKİM ANKARA MTA'DA PATLAMA MI OLDU?

Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamanın bahçedeki ısı santralinde yapılan bakım sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE BENZİN İSTASYONLARI VAR

Ekipler yangına müdahale ediyor. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu ve metro durağı olduğu öğrenildi.

İTFAİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."