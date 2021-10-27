Meslek liselerimiz üretiyor, köy okullarımız uyguluyor

MUĞLA (Bültenler) - Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan proje için Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Yıldırım Yurdusev, Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Sert, Güney Ege Kalkınma Ajansı Tanıtım ve Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Ece Gölükçetin, Güney Ege Kalkınma Ajansı Basın Sorumlusu Berna Ayköse ve proje koordinatörü Öğretmen Tuğçe Doğru katıldı.

Proje, ilimiz genelinde ekolojik turizm alanında öncelikli seçilen ve tarımsal potansiyeli yüksek kapalı köy okullarında sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek liselerine akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetleri aracılığı ile istihdam sağlamak, kurulacak atölyelerde yenilikçi öğrenci ve öğretmen eğitimleri vermeği amacını taşımaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ilimizin öncelikli istihdam sektörleri olan "Tarımsal Üretim, Ekolojik Turizm, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri" sektörleri ile buluşacak olan temel üretim faaliyetleri belirlenmiştir.

Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ARGE (Araştırma Geliştirme) Köy Okulları Modeli ve ÜRGE (Üretim Geliştirme) Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modeli tasarlanmış olup, ARGE Köy Okulları Modeline 6 kapalı köy okulu, ÜRGE Meslek Liseleri Modeline de 3 meslek lisesi dahil edilmiştir. Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Ula, Menteşe ve Milas ilçelerini kapsayan proje ilimiz genelinde yaygın etkiye sahip olup toplamda 18 ay sürecektir.

Bu süre içerisinde Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık ile ilgili eğitim faaliyetleri, farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı sera, akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, tıbbi aromatik bitki üretimi, distilasyonu ve sonuçlarının analiz faaliyetleri, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi başvuru faaliyetleri gerçekleşecektir.

Proje kapsamında tasarlanan üretim sahaları ve üretim sahalarının kurumsal yapılar olması, tarımsal potansiyellerin iklimsel mevcudiyetini koruması, üretimde yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve satış pazarlama sahalarının hali hazırda var olması projenin sürdürülebilirliğini yükseltmektedir.

Projenin ortakları arasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yer almaktadır. Proje iştirakçileri ise Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 6 Köy Muhtarlıkları, 6 Köy Kooperatifi, KODA(Köy Okulları Değişim Ağı Sivil Toplum Kuruluşu), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, MAYBİR (Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği), KÖYKOP (Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği), Muğla Teknopark ve Sentezfarma İlaç Kozmetik Veteriner Hizmetleri Elektronik İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere ilimizin önde gelen 20 destekçisi ile projeye il genelinde geniş bir katılım sağlanmıştır.

Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1.150.000,00 TL bütçe ile onaylanmıştır.

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