Mersin GSK Kadın Hentbol Takımı Mardin Kızıltepe'yi 34-27 Yendi

MARDİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, aldığı galibiyetlerle 1. Lig'de yükselişini sürdürüyor. Son maçını Mardin Kızıltepe Spor Kulübü ile yapan ekip, karşılaşmayı 34-27 kazandı. Kadın Hentbol Takımı, bu başarısı ile ligin 2. haftasında 2 galibiyet alarak zirveye yerleşti.

Kadın Hentbol Takımı, Mersin'de oynanması gereken karşılaşmayı salon tadilatı nedeniyle Mardin'de oynayarak avantaj elde etti. Hentbol Takımı'nın oyuncularından Hatice Güler de karşılaşmalarda attığı 25 golle ligin en çok gol atan sporcusu oldu.

Hentbol takımı 23 Ekim'de Sivas'ta olacak

Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, 23 Ekim'de Sivas Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile Sivas'ta oynayacağı karşılaşmanın ardından 30 Ekim'de Adana Adasokağı Spor Kulübü ile karşılaşacak. Ekip, bu maçını hentbol sporunun yaygınlaşmasını sağlamak ve ilçedeki sporseverleri hentbolla tanıştırmak amacıyla Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 19. 10. 2021 09: 06: 32

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