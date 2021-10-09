Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşındığının fragmanda yer almasının ardından, vatandaşlar Ceylan karakterini kimin oynayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda konuyla ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?" soruları araştırılmaya başlandı. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine dair tüm detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığı fragmanda görülmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmekte. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gittiği ancak sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine hayat vereceği iddia edilen bir diğer isim ise Melisa Sözen oldu. Salı günü yayınlanacak olan bölümle birlikte sır perdesi aralanmış olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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